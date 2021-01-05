ضبط 3 أطنان دقيق مجهول المصدر و78 مخالفة تموينية بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن مديرية التموين ضبطت 3 أطنان دقيق مجهول المصدر خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق لأحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة المعروضات من الخدمات على المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.وأوضح يوسف أنه بجانب الحملات تم تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة، منها 53 مخالفة تموينية للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية - عدم وجود سجلات)، بالإضافة إلى ضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (محال تجارية بدون ترخيص - منتجات مجهولة المصدر - تجار تموينيين - قضايا تموينية أخرى متنوعة).من جهته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ضرورة تكثيف الحملات على كل القطاعات الخدمية، والعمل على رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات ومتابعة الحالة العامة بالأسواق، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.