رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المجلس القومي للمرأة يُطلق «سر الحرفة»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:26 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
طباعة
أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، برنامج "سر الحرفة"، عبر على قناته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات تتحدث عن 3 حرف يدوية من التراث المصري "التلى- خرز النول- الغرزة السيوية"، تتضمن التاريخ التراثي للحرفة، الأدوات المستخدمة، أماكن وجودها، طريقة تصنيعها وأسرارها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الحرف اليدوية المصرية لها مكانة مهمة بين الصناعات الأخرى، فهى حرف ذات مردود ثقافي واقتصادي متوارث، يعكس ثقافة وتاريخ الشعب المصري، ويمثل ثروة له، وهى مصدر جيد لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل.

وأكدت مرسي أن للمرأة المصرية دورًا فعالًا ومهمًا على مدار التاريخ في الحفاظ على الحرف اليدوية ودراستها وتطويرها وتناقلها عبر الأجيال، مشيرة إلى أنه استكمالًا لدور المجلس القومي للمرأة في دعم وإحياء الحرف اليدوية يطلق المجلس برنامج "سر الحرفة" للتعريف بهذه الحرف التاريخية.

وتتضمن الحلقات عرضًا مميزًا لأهم الموضوعات التي تواجه العاملين في قطاع الحرف، وهى "التسعير، التسويق، التصميم"، كما ستتعرض لأهم النقاط التي يبحث عنها كل أصحاب وصاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

موضوعات متعلقة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

انطلاق أعمال القمة الخليجية بمشاركة قطر

الصور

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها