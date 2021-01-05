المجلس القومي للمرأة يُطلق «سر الحرفة»

أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، برنامج "سر الحرفة"، عبر على قناته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات تتحدث عن 3 حرف يدوية من التراث المصري "التلى- خرز النول- الغرزة السيوية"، تتضمن التاريخ التراثي للحرفة، الأدوات المستخدمة، أماكن وجودها، طريقة تصنيعها وأسرارها.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الحرف اليدوية المصرية لها مكانة مهمة بين الصناعات الأخرى، فهى حرف ذات مردود ثقافي واقتصادي متوارث، يعكس ثقافة وتاريخ الشعب المصري، ويمثل ثروة له، وهى مصدر جيد لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل.وأكدت مرسي أن للمرأة المصرية دورًا فعالًا ومهمًا على مدار التاريخ في الحفاظ على الحرف اليدوية ودراستها وتطويرها وتناقلها عبر الأجيال، مشيرة إلى أنه استكمالًا لدور المجلس القومي للمرأة في دعم وإحياء الحرف اليدوية يطلق المجلس برنامج "سر الحرفة" للتعريف بهذه الحرف التاريخية.وتتضمن الحلقات عرضًا مميزًا لأهم الموضوعات التي تواجه العاملين في قطاع الحرف، وهى "التسعير، التسويق، التصميم"، كما ستتعرض لأهم النقاط التي يبحث عنها كل أصحاب وصاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.