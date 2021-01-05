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مصر

فريق مدينة زويل ثالث رالي السيارات الكهربائية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:12 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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فاز فريق من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في نهائيات رالي القاهرة الثالث للسيارات الكهربائية محلية الصنع EVER 20، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ورئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، في منطقة أهرامات الجيزة.

وتمكن الفريق الممثل عن جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من إحراز المركز الثالث على مستوى الجمهورية في نهائيات الرالي بعد منافسة حادة مع أكثر من 19 فريق، ما يعد تقدما هائلا في أداء الفريق الذي احتل المركز السابع في نهائيات رالي العام السابق، وقد تم بناء الفريق الذي يتكون من 25 طالبا وطالبة المنتمين إلى أقسام الهندسة المختلفة تحت إشراف كل من الدكتور عمرو حلمي، الأستاذ المساعد في مجال هندسة النانو، والدكتور أمجد الديب الأستاذ المشارك في مجال هندسة الطاقة المتجددة، ويعد اشتراك الفريق في الرالي خطوة هامة نحو زيادة الوعي بالطاقة المتجددة ودعم جهود استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

والجدير بالذكر أن مبادرة الرالي تم طرحها لأول مرة عام 2017 ضمن الخطة التنفيذية الأولى لأكاديمية البحث العلمي 2014-2018 لتعزيز التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية وإعداد كوادر هندسية قادرة على وضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية، وبالفعل بدأت المبادرة بجني ثمارها، حيث شهد الموسم الثالث من رالي القاهرة للسيارات الكهربائية زيادة في نسبة المكون المحلي للسيارات المصرية إلى 65٪، وتم تصنيع 35٪ من مكونات المركبات المشاركة من قبل طلاب الهندسة الذين شاركوا في المسابقة.

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