رئيس هيئة نظافة القاهرة فى جولة مفاجئة بفرع المرج

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة مستوي النظافة والتجميل جولة ميدانية مفاجئة لفرع الهيئة بحي المرج واجتمع مع متعهدي الجمع السكني وطلب منهم المزيد من الجهد في المربعات السكنية كلًا في نطاق المربع المتعاقد عليه بالهيئة على أن يتم الاجتماع معهم غدًا.وفي نهاية الجولة طلب من مدير المنطقة الشرقية ورئيس الفرع برفع وتجريد المخلفات الموجودة في بعض شوارع المرج، خاصة عزبة سماحة.كما أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة جولة مفاجئة لمتابعة تنفيذ أعمال تطوير طريق صلاح سالم، وآخر ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى للتطوير، وأمر سيادته بسرعة إنجاز المهام المكلفين بها في المركزية للتجميل في عملية التطوير.