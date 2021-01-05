أمير الكويت يشكر الملك سلمان على تنظيم القمة الخليجية ويرحب بالدور المصري

قال أمير الكويت اليوم الثلاثاء نواف الأحمد جابر الصباح خلال مشاركته في القمة 41 الخليجية، أشكر الملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية، وتابع: نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك واتفقنا على توقيع بيان العلا في هذه القمة.وتابع أمير الكويت: "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا، كما رحب بوزير الخارجية المصري سامح شكري في دعم القضايا التي تخص المنطقة".يأتي هذا عقب وصول قادة ورؤساء وفود الخليج إلى قاعة «المرايا» في محافظة العلا بالسعودية، استعدادًا لانعقاد القمة الخليجية 41.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.