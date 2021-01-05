أمير الكويت: اتفقنا على توقيع بيان العلا خلال القمة الـ41

أشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بانعقاد القمة الخليجية، المنعقدة بالسعودية.وأضاف في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ41 للقمة الخليجية بالمملكة العربية السعودية اليوم: "أشكر الملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية"، مضيفًا: "اتفقنا على توقيع بيان العلا في هذه القمة".وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.