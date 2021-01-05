طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «السادة الكرام» (فيديو)

طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "السادة الكرام" من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وحققت نسب مشاهدة عالية، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.وأكد النجم طارق الشيخ أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد من سنة، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله، قائلا: "عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه، وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عددا من المفاجآت، ويضم عددا كبيرا من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبدالوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويضم الألبوم 8 أغان متنوعة".