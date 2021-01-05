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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 365 محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 302 منشأة بالمنوفية (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:07 م
تحرير 365 محضر لعدم
تحرير 365 محضر لعدم ارتداء الكمامة
ولاء القاضى
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كشف اليوم محافظ المنوفية عن تحرير ( 365 ) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق (302) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

حيث أوضح محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق 168محل و31 ورشة و47 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 18 سرادق فرح وعزاء وفض 25 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 8 مراكز تعليمية وحضانات، كما تم إغلاق 5 صالات رياضية وذلك خلال يوم واحد بنطاق الوحدات المحلية.

هذا وقد شنت رئاسة حي غرب مدينة شبين الكوم حملة تفتيشية بنطاق الحى لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، أسفرت عن ضبط سنتر تعليمي بشارع صبري أبو علم مخالف للتوجيهات الوزارية وتم تشميع السنتر التعليمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والحد من انتشار الفيروس، كما تم المرور على رخص المحلات بنطاق حي غرب للتأكد من توافر كافة الاشتراطات القانونية وتم تشميع المحال الغير مرخصة حفاظًا على الصالح العام.
وتأكيدًا على تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية، تابع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين وذلك بالمرور على وسائل النقل الجماعي والمواقف والمصالح الحكومية للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وأعمال التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

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