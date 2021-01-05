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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع صابون بدون ترخيص بالقليوبية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:31 م
مصنع صابون بدون ترخيص
مصنع صابون بدون ترخيص
كتب صلاح حسنى
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تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مصنع صابون سائل بدون ترخيص عثر بداخله على 7 أطنان صابون سائل ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء حاتم الجداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث تموين القليوبية تفيد قيام حملة تموينية استهدفت مصنعًا للصابون السائل تبين أن به 7 أطنان صابون ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر. 

كما تم ضبط 692 عبوة منظفات صناعية مختلفة الأنواع منتج نهائى بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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