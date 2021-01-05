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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت: نثمن حرص قادة الخليج ومصر على تحقيق الخير للشعوب العربية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:10 م
نواف الأحمد
نواف الأحمد
نيفين أشرف
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ثمن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير للشعوب العربية.

وأعرب أمير الكويت على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ41 للقمة الخليجية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها على مبادرتها بإطلاق "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" على القمة الحالية، تقديرًا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المهمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

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