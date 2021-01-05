«قسد» تعتقل 3 من عناصرها بريف دير الزور الشرقي

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت ثلاثة من عناصرها من قرية الصبحة شرقي دير الزور، اليوم، على خلفية مشاركة عدد من عناصرها في الاحتجاجات التي شهدتها قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، للمطالبة بتوفير مادة المازوت والإفراج عن المعتقلين المدنيين.ونظم العشرات من أبناء قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، مظاهرة في القرية، مطالبين بتوفير مادة المازوت والإفراج عن المعتقلين المدنيين لدى قوات سوريا الديمقراطية، حيث قاموا بقطع الشارع العام وأحرقوا إطارات مطاطية.كما خرجت مظاهرة جديدة في منطقة العزبة شمالي مدينة دير الزور، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال الشبان لسوقهم إلى التجنيد الإلزامي ضمن قوات الدفاع الذاتي.