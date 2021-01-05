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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

312 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:19 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 ألفًا و27 حالة، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 938 حالة؛ نظرًا لعدم تسجيل أي حالات جديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- "إن جميع الحالات الجديدة ثبتت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف "أن هناك 55 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، كما أنه تم إجراء 5180 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و277 ألفًا و197 مسحة".

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل حالة وفاة و362 إصابة بفيروس كورونا.

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