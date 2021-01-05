رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان» يستقبل وفد جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
استقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، وفد من جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، القائمة على تنفيذ مشروع مجتمعات أكثر أمانًا للأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسف، على رأسهم الدكتورةنسمات القوصى المديرى التنفيذى للمشروع،  وأحمد حامد منسق الجمعية للمشروع، وسمير كامل مدير جمعية المستقبل للتنمية، وجاء ذلك بحضور عبدالكريم  لطفى مدير عام التعليم العام.

وذلك لمناقشة استكمال أوجه التعاون المشترك بين المديرية والجمعي، حيث أن الجمعية قامت بتنفيذ المشروع بمدارس أسوان لمواجهة العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، كما قامت بتنظيم جلسات توعية (عن ختان الإناث) استهدفت طالبات المدارس الثانوية بالإدارات التعليمية، وقامت الجمعية بتدريب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على (إلقاء جلسات توجيه وإرشاد نفسى) لمواجهة العنف ضد الأطفال والتركيز على ختان الإناث.

واختتم اللقاء بمناقشة المبادرات والمسابقات التى أعدها المشروع، لتنفيذها بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، فى حال استكمال الدراسة بالمدارس، حيث توقف المشروع عن نشاطه خلال هذه الفترة بعد قرار غلق المدارس كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه أعرب  وكيل وزارة  التربية والتعليم بأسوان عن سعادته بهذا اللقاء وبهذا التعاون المثمر بين الطرفين، مؤكدًا أنه يؤمن بالعمل التطوعى (والتفكير خارج الصندوق) وكذلك بأهمية الأنشطة التنموية التى تؤثر بشكل إيجابى فى تغيير السلوكيات، مؤكدًا دعمه الكامل للجمعية وللمشروع الذى يتم تنفيذه من خلال التعاون بين المديرية ممثلة فى (إدارة المشاركة المجتمعية) والجمعية، وأنه على استعداد تام لتذليل أى عقبات قد تواجههم، مؤكدًا أن هدفه الأساسى خدمة العملية التربوية التعليمة بأسوان على كافة الأصعدة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للجميع.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

الصور

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي