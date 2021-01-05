العثور على جثة في حالة تعفن في شقة بطنطا

عثر الأهالي على جثة شخص متوفى داخل منزله في حالة تعفن بشارع السلامونى بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا، وجرى نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي بانبعاث روائح كريهة من شقة سكنية بشارع السلامونى بجوار المركز الطبي بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطاوعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية الى محل البلاغ وتبين من المعاينة المبدئية وجود جثة شخص متوفى منذ 3 أيام وفى حالة تعفن.كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحديد أسباب الوفاة، واستخراج تصريح بدفنها.حر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الوفاة