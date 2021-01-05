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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة في حالة تعفن في شقة بطنطا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:26 م
جثة
جثة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عثر الأهالي على جثة شخص متوفى داخل منزله في حالة تعفن بشارع السلامونى بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا، وجرى نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي بانبعاث روائح كريهة من شقة سكنية بشارع السلامونى بجوار المركز الطبي بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية الى محل البلاغ وتبين من المعاينة المبدئية وجود جثة شخص متوفى منذ 3 أيام وفى حالة تعفن.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحديد أسباب الوفاة، واستخراج تصريح بدفنها.
حر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الوفاة

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