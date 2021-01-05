«الهجرة» تدعو المصريين بالخارج لإرسال قصص نجاح أبنائهم

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ناشدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أسر المصريين بالخارج لإرسال قصص نجاح أبنائهم، وذلك في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، لتسليط الضوء على هذه النجاحات التي من شأنها رفع اسم مصر عاليا على مستوى العالم.وجددت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الدعوة للعائلات والأسر المصرية بالخارج لإرسال نجاحات أبنائهم التي حققوها في الدول المقيمين بها، والتي تشمل حصولهم على جوائز في أي مجال سواء فني أو رياضي أو ثقافي وغيرها من الأنشطة.وتستقبل وزارة الهجرة مشاركات أبناء المصريين بالخارج في مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" على البريد الالكتروني التالي:-