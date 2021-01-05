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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاديا لدفع الرسوم.. التجار يغلّفون لافتات المحال بدمياط (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:59 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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انتشرت ظاهرة غريبة في مدينة فارسكور بدمياط، وهي قيام أصحاب المحال التجارية بتغليف لافتات المحال بالأقمشة والأكياس السوداء، بعد صدور قرار بدفع رسوم تراخيص على اللافتات الإعلانية حيث تقرر دفع رسوم على لوحات دعاية المحلات التجارية.

وقام أصحاب المحال التجارية بتغليف اللافتات وعدم تعليق لافتات إعلانية خوفا من تغريمهم أو فرض غرامات على تأخير دفع رسوم التراخيص فيما يخص لافتات الدعاية.

وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الإعلانات، بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق واللواء أحمد مجاهد الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق وأ. رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية وأ. حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..

وقد تناول الاجتماع استعراضًا شاملا لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات المُنفذة خلال الشهر الماضي وكذا المعدلات التنفيذية للمحاور التى يستهدفها البروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية..

وفى هذا الصدد، استكملت المحافظ ورئيس الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق مناقشاتهما حول الاطر الخاصة بمواصلة تنظيم هذه المنظومة وفقًا للائحة محددة تتماشى مع المكان التجارى والأحوال العامة، لمحاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضارى العام فضلا عن توفير عوامل الأمان لمرتادى هذه الطرق.

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