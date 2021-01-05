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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان يرحب بإعادة فتح الحدود بين السعودية وقطر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:59 م
الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
أمينة ذكى
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رحبت الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء بإعادة فتح الحدود بين قطر والسعودية، وذلك في اعقاب اعلان الخارجية الكويتية مساء أمس الاثنين اعادة فتح الحدود.

وقالت الخارجية السودان: "نتطلع لازدهار العلاقات الدبلوماسية واستمرار الوحدة العربية، وتابعت لقد تابعنا بإرتياح التطورات الجارية قبيل عقد القمة الخليجية 41 وما يتحقق من إنفراج فى العلاقات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، بدءًا بقرار المملكة العربية السعودية فتح أجوائها وحدودها البرية والبحرية مع قطر.

وتوجه الوزارة الشكر لدولة الكويت الشقيقة ولأميرها الراحل ولصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المثابرة فى العمل من أجل إعمار العلاقات الخليجية وتجاوز التعقيدات التى طرأت عليها.

وتابعت: إن الحكمة الخليجية مطلوبة فى هذه المرحلة وهى مؤتمنة على مصالح دول المجلس وتطلعات مواطنيه، وهي مؤهلة ومستعدة لإيصال العلاقات بين هذه الدول إلى أرفع مستوياتها، وهو ما ترجو الوزارة أن تعكسه نتائج أعمال القمة.

وفي وقت سابق اليوم غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الدوحة، متوجها إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة، وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس

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