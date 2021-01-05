«قسد» تعتقل أكثر من 15 شخصًا على خلفية ضلوعهم بهجوم مسلح عليها بالرقة

اعتقلت قوات قسد أكثر من 15 شخصًا على خلفية ضلوعهم بهجوم مسلح على آلية عسكرية بريف الرقة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين عمدوا مساء أمس الاثنين، إلى مهاجمة سيارة عسكرية تقل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، من بينهم إعلامي أصيب بعدة طلقات نارية في صدره، وذلك على طريق الأبيض في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي.وانفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية، بالقرب من الحديقة البيضا غرب مركز مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ قسد مما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما يعمل في مكتب عقاري بالمدينة.