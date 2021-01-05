«تعليم القاهرة» تحتفل بالذكرى الـ 60 لوفاة بيرم التونسي

احتفلت مديرية التربية والتعليم بذكرى وفاة الشاعر المصرى بيرم التونسيواحتفت مديرية التربية والتعليم بسيرته واعماله، هو شاعر مصرى ذو أصول تونسية ومن أشهر شعراء العامية المصرية.ينتمى الشاعر بيرم التونسي لعائلة تونسية كانت تعيش فى مدينة الإسكندرية بحى السيالة، وفى وقت مبكر ربط الفن بينه وبين سيد درويش، وكتب بيرم التونسي لسيد درويش عدة أغانى.دخل بيرم مجال الصحافة حيث أصدر صحيفة المسلة تبعها بعد ذلك بالعمل فى عدة صحف مصرية.ألف الكثير من الأغانى والمسرحيات الغنائية لأم كلثوم، فريد الأطرش، شادية، محمد فوزى، محمد الحلاوى، نور الهدى.كما قدم العديد من الأعمال الإذاعية وهو مادفع الرئيس جمال عبد الناصر إلى منحه جائزة الدولة التقديرية عن جهوده فى الأدب والفن عام 1960.رحل بيرم التونسي عن الدنيا فى يناير 1961 بعد معاناه مع مرض الربو تاركا للاجيال التالية إرثا كبيرا من الأزجال والقصائد والمسرحيات.