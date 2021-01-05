بنك ناصر يدرج الصيادلة والعاملين بالمجال الطبى فى شهادة «أيد واحدة»

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إنه في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الصحية في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرارًا لنجاح شهادة "ايد واحدة" للأطباء تقرر إدراج الصيادلة وكافة العاملين فى المجال الطبى في الفئات المستفيدة من الشهادة كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود خلال الأزمة الراهنة بعائد 10.75% سنويا.



وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، فى تصريحات صحفية، أنه في حالة وجود اي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال بخدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو الرقم الذي خصصه البنك فى خطوة تتفق مع مساعي البنك الهادفة للتطوير بالتوسع فى منظومة خدماته ومنتجاته والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها.