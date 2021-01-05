«الغد»: جهود مصر لحماية الأمن القومي العربي لا ينكرها إلا جاحد

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبذل مجهودات كبيرة تجاه الوطن العربي الكبير من المحيط للخليج لاسترداد ولم شمل الدول العربية الشقيقة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، في ظل التحديات والظروف الراهنة، ولا ينكرها إلا الجاحدون.وأشار موسى مصطفى، في بيان له، إلى دور مصر المحوري في مؤازرة العراق الشقيق لقطع الطريق على تغلغل الأتراك والطامعين في البترول والثروات العراقية على أراضيه، كما أن مواقف القيادة السياسية المصرية الحازمة والحكيمة تجاه الأزمة الليبية والدور الذى تقوم به مصر فى مواجهة التهديدات المباشرة للأمن العربى والذى تجلى في أزهى صوره من خلال إجراء مصر للعديد من المناورات العسكرية المشتركة مع بعض الدول العربية الشقيقة.