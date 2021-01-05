عقب قرار رئيس مجلس الوزراء باستكمال تدريس المناهج الدراسية للطلاب في العام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يدير الكثير من طلاب جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط منصة التعليم الإلكتروني جامعة جنوب الوادي ووضع طلاب الدراسات العليا عقب تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.





رابط منصة التعليم الإلكتروني جامعة جنوب الوادي

يستطيع طلاب كافة الكليات والمعاهد بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا متابعة مناهجهم عن بعد من خلال منصة التعليم الإلكتروني جامعة جنوب الوادي التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتأجيل الامتحانات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة لبعد الانتهاء من إجازة نصف العام بسبب اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بلمس الأسطح المصابة بالعدوى ووضعها على الأنف أو الفم مما يتسبب في اختراق الجهاز المناعي للجسم.





قرارات وزارة التعليم العالي بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

لم يستقر حتى الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تم تأجيلها إلى ما بعد انتهاء فترة الذروة من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث شمل القرار أيضا استكمال كافة المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مؤخرا خاصة عقب ارتفاع منحى الإصابات والوفيات من جراء الفيروس اللعين الذي لم يكتشف له العلماء لقاح فعال حتى الآن للقضاء عليه.





تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا بجميع الجامعات المصرية من بينهم جامعة جنوب الوادي والذي شملهم قرار تأجيل الامتحانات واستكمال مناهجهم عبر المنصات الإلكتروني أيضا من خلال رابط منصة التعليم الإلكتروني جامعة جنوب الوادي الذي يوفر كافة المناهج الدراسية لجميع الكليات والمعاهد بجميع الفرق الدراسية بالجامعة.





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