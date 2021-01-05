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تعرف على الترددات الجديدة للقنوات التعليمة بالنايل سات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أعلنت مديرية التربية والتعليم عن ترددات القنوات التعليمية والمنصات لجميع المراحل التعليمية، وفي التقرير التالي نستعرض ترددات القنوات التعليمة

- تردد قناة مصر التعليمية 2020، معدل الترميز: 27500
التردد: 11747
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: EDU 1

- تردد 11747 رأسي:
خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية

القناة التعليمية المصرية 1
معدل الترميز: 27500
التردد: 11757
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: EDU 1
تردد 11757 أفقي:
التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية

- تردد قناة مصر التعليمية مباشر
معدل الترميز: 27500
التردد: 12380
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: EDU 2
تردد 12380 أفقي: القناة خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية

- تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020
التردد: 11564.
القطبية: عمودي.
معامل تصحيح الخطاء 5\6.
معامل الترميز 2500.

عبر الترددات السابق ذكرها يمكنك متابعة جميع البرامج التعليمية، لجميع المراحل التعليمية المختلفة، بداية من الابتدائية، والإعدادية، وحتى الثانوية، فضلًا عن التعليم الأزهري، والدبلومات الفنية، وذلك حرصًا من الحكومة المصرية، ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن الهيئة الوطنية للإعلام، على مستقبل أبنائنا الطلبة، ومستواهم التعليمي في ظل الظروف المستجدة على العالم أجمع

وأوضح تعليم القاهرة في بيانه طريقة استقبال القنوات لمن لا يعرفون استقبالها على الرسيفر، على ان يتبع الخطوات التالية، كل ما عليك فعله هو اختيار أحد الترددات السابق ذكرها في المقال، ثم تأكد من تشغيل شاشة التلفزيون الخاصة بك، والمتصلة بالرسيفر، ثم باستخدام ريموت الريسفر اتبع الخطوات التالي ذكرها:
اضغط على زر Menu – القائمة.
سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
اختر تثبيت – Installation.
الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
قم بإدخال التردد السابق ذكره.
اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
قم بإدخال معدل الترميز (27500).
اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
قم بعمل حفظ – Save.

الآن ستظهر القناة بشكل تلقائي على الرسيفر الخاص بك، ويمكنك متابعتها على مدار 24 ساعة بدون توقف، أما في حالة وجدت التردد لا يعمل، على الفور قم باختيار تردد آخر من الترددات السابق ذكرها، وسوف يتم تشغيل برامج هذه القنوات بشكل تدريجي إلى أن يتم تفعيلها بصورة نهائية تناسب جميع الطلاب في مختلف المراحل.

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