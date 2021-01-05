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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:50 م
اجتماع لجنة البت
اجتماع لجنة البت في طلبات التقنين
ياسمين شعيب
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ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح بحضور كافة الجهات والادارات المعنية، وذلك للبت فى عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

واستعرضت اللجنة 187 طلب مقدم لتقنين مباني وأراضي زراعية بمدن ومراكز المحافظة فى إطار القانون 144 لسنة 2017،حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.

وأكد محافظ مطروح خلال الإجتماع على حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل اى عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى لمواطنى المحافظة مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.

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