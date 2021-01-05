«الزراعة» توفير تقاوى المحاصيل الشتوية قبل الموسم «لأول مرة»

وفرت وزارة الزراعة تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مدعمة قبل موسم بدأ الزراعة بوقت كبير، لأول مرة بالرغم من ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المنفذة والبداية بمحصول القطن.وفي الإطار، تفقد كل من حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، محطة إعداد وغربلة التقاوي بكفور النيل بمحافظة الفيوم، لمتابعة إعداد بذرة تقاوى القطن صنف جيزة 95، وتم التنبيه بضرورة بدأ جميع محطات الغربلة في إعداد تقاوي الأرز.