خلال 24 ساعة.. مقتل 4 أطفال فى انفجار ألغام بالرقة السورية

لقي طفلان مصرعهم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية أم البراميل، الواقعة في الريف الشرقي لناحية عين عيسى، بريف الرقة الشمالي في سوريا.وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، قد أشار أمس، إلى استشهاد طفلين اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية صكيرو بريف الرقة.ووفقًا لإحصائيات المرصد، فإن عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير من العام الماضي وحتى اليوم، بلغ 408 شخصًا، بينهم 71 مواطنة و126 طفلًا.