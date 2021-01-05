جامعة سوهاج تطور نادي هيئة التدريس بـ450 ألف جنيه

تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أعمال التطوير والإحلال والتجديد للبنية التحتية لنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إيذانًا بقرب استئناف أنشطته التثقيفية والترفيهية، يرافقه الدكتورة صباح صابر عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور أحمد عبدالله عضو هيئة التدريس والمدير التنفيذي للنادي.وقال الدكتور أحمد عزيز، إن عمليات التطوير الجارية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائه في المجالات الثقافية والترفيهية والاجتماعية، ليصبح النادي متنفسًا طبيعيًا وملتقى مناسبًا لجميع منتسبي الجامعة، مضيفًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في إنشاء نادي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، مؤكدًا أن الخطوات الأولى لإنشائه اتخذت بالفعل.ومن جهتها، قالت الدكتور صباح صابر، إن تكلفة التطوير بلغت 450 ألف جنيه بدعم من مجلس إدارة النادي، موضحة أن الأعمال الجارية تشمل تجديد وإحلال البنية التحتية في خدمات الكهرباء، السباكة، شبكات المياه والصرف الصحي، تطوير السور الخارجي، مشيرة إلى أنه تم عمل رسم هندسي ورفع مساحي لكامل المساحة من قبل مركز الخدمة العامة للتشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة.وأضاف الدكتور أحمد عبدالله، أن خطة التطوير والتحديث شملت عمل مساحات خضراء وملاعب للأطفال واستراحات للأعضاء وأسرهم، مشيرًا إلى أن موعد الانتهاء من جميع الأعمال ستكون نهاية شهر يناير 2021.يذكر أن نادي أعضاء هيئة التدريس يقام على مساحة 10000 متر، ويعد أكبر نادي اجتماعي يقع على النيل بسوهاج ويستفيد من خدماته أكثر من 5000 عضو.