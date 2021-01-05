بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن منطقتين غرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن انقطاع وضعف المياه عن منطقتين بغرب المحافظة، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ على الخط الناقل للمياه ( 700مم) بشارع مسجد القباري غرب الإسكندرية.وأشار بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق « الورديان والقباري » غرب المحافظة، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ على الخط الناقل للمياه، سوف يؤدي إلي حدوث ضعف أو انقطاع في المياه.وأكد البيان على انه سوف يتم فتح المياه فور الانتهاء من عملية الإصلاح كما ستقوم الشركة بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى تلك الأماكن؛ كما أوضح البيان أنه في حال طلب سيارات المياه لتلك المناطق يرجي الاتصال على ألارقام الخاصة بالشركة ومنها الخط الساخن 125.