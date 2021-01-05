محافظ بورسعيد يتابع إنشاء النقاط الأمنية ببوغازي 1و2

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة سير العمل في انشاء النقاط الامنية بمناطق بوغاز الجميل ١ و٢ بغرب بورسعيد وذلك فى إطار وضع إجراءات قانونية لمواجهة ظاهرة صيد الزريعة بهذه المناطق، لما تمثله من خطورة على الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد.وأكد المحافظ بان تلك الإجراءات لمنع أى محاولات للاعتداء على الثروات الطبيعية والسمكية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الخارجين عن القانون.ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق إلى النقاط وتجهيزها علي الوجه الأمثل بما يساعد المسطحات المائية علي اداء دورها علي الوجه الاكمل.