محافظ سوهاج وكيلا لعروس «الجمعية النسائية لتحسين الصحة» في عقد قرانها

حضر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وكيلا عن إحدى الفتيات اليتيمات خلال عقد قرانها بمقر "الجمعية النسائية لتحسين الصحة" بسوهاج، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.وهنأ المحافظ العروسين بعقد القران السعيد، متمنيا لهما حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس ابنة الجمعية.ومن جانبها قدمت عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بوصفه رب الأسرة السوهاجية.