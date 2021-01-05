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عالم

الإمارات وباكستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
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بحث سفير الإمارات لدى باكستان، حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، مع وزيرة الإنتاج الدفاعي في الحكومة الباكستانية زبيدة جلال سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين والمستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ومواقف الطرفين تجاهها.

وأكد السفير الزعابي- في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء- عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
كما استعرض، خلال اللقاء، جهود دولة الإمارات الإنسانية في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في الحد من آثار الجائحة.

ووجه الدعوة إلى وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستاني لحضور معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" الذي تنظمه دولة الإمارات خلال شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن المعرض يعد مناسبة ومنصة هامة لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، ولتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية.

من جانبها، أشادت وزيرة الإنتاج الدفاعي في باكستان بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين، مثنية على الصناعات الدفاعية الإماراتية، معربة عن رغبة باكستان في العمل مع دولة الإمارات في هذا المجال، وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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