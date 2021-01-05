نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى البلينا المركزي

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، مستشفى البلينا المركزي ترافقه اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ اللواء طارق الفقي رقم 931 لسنة 2020، للمرور على المستشفيات، والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مديري الإدارات الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.وأكد نائب المحافظ، أن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة، موجها برفع مستوى الإضاءة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وعمل الصيانة اللازمة لكشافات ولمبات الإضاءة، والقيام بأعمال التطهير والرش وتعقيم الممرات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.