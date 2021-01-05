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رئيس جامعة طنطا: هدفنا إعداد كوادر تواكب التطور العلمي والتكنولوجي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:42 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، على أهمية التحول الرقمي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، وتماشيًا مع إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، والتي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات التحول الرقمي، موضحًا أن الجامعة تعمل في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه في إطار خطة الجامعة لتطبيق منظومة التحول الرقمى، تم الانتهاء من الدورات التدريبية التى أجريت لعدد 25 من الإداريين العاملين بالجامعة علي برامج التحول الرقمى، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أنه تم البدء خلال الأسبوع الجارى بدورات تدريبية جديدة، وذلك بنوادى التكنولوجيا بمبنى المكتبة المركزية، بقيادة الدكتور طارق فايد المدير التنفيذى للمعلومات من خلال مركز التدريب علي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالتعاون مع مركز التعليم الالكترونى بالجامعة بقيادة الدكتور ياسر عبده.

وأضاف، أن المستهدف من التدريب 100% من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بكافة قطاعاتها وكلياتها ووحداتها ومراكزها الخاصة، بما يسمح بإعداد كوادر بشرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

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