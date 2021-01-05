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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ يونيو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:41 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 98 حالة وفاة و6113 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا في البلاد منذ 18 يونيو.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و255 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و748 حالة.

وأشارت إلى أن 4829 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين المليون و29 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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