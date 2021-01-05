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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكري ممدوح عبدالعليم.. نصائح لتجنب السكتة القلبية في الجيم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:41 م
ممدوح عبدالعليم
ممدوح عبدالعليم
هويدا سعيد
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تحل اليوم 5 يناير، ذكرى وفاة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة داخل أحد صالات اللياقة البدنية (الجيم)، أثناء ممارسة تمارين رياضية.

وبحسب موقع " Healthlin" نوضح علاقة التمارين الرياضية بالنوبات القلبيةعلى الرغم من دور الأخيرة في تقوية عضلة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية على المدى الطويل.

لماذا نتعرض للنوبات القلبية بسبب التمرين:
التمارين العنيفة أو المجهود الشاق يزيد من فرص التعرض المفاجئ للنوبات القلبية، ويعد صغار السن والأصحاء أقل عرضة للإصابة بمشكلات القلب أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

الأعراض
صعوبة التنفس.
إجهاد مفاجئ.
تنميل العضلات.
توقف ضربات القلب.

كيف تحمي نفسك من النوبات القلبية في الجيم؟

المتابعة مع طبيب مختص.
ممارسة التمارين باعتدال.
اتباع نمط حياة صحي.
اختيار مدرب ذو كفاءة.
التوقف عن ممارسة الرياضة عند الشعور بأي أعراض.

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