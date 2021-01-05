ضبط 3 أطنان مصنعات لحوم وكبدة فاسدة بالجيزة

تمكنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.وتبين ضبط 3،64 طن "مصنعات لحوم، كبدة"، مجهولة المصدر، ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.