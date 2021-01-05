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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:40 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الإعلانات، المُنعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، وتناول استعراضًا شاملا لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات المُنفذة خلال الشهر الماضي، وكذا المعدلات التنفيذية للمحاور التي يستهدفها البروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

واستكملت المحافظ ورئيس الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، مناقشاتهما حول الأطر الخاصة بمواصلة تنظيم هذه المنظومة وفقًا للائحة محددة تتماشى مع المكان التجاري والأحوال العامة لمحاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضاري العام، فضلا عن توفير عوامل الأمان لمرتادي هذه الطرق.

وعلى جانب آخر، أكدت محافظ دمياط على التنسيق مع الشركة لوضع الخطة الخاصة بالمنظومة الإعلانية بالمواقع التي سيتم تطويرها بعدد من مدن المحافظة، بما يتوافق مع النظام التخطيطي لكل موقع والاشتراطات الفنية المعمول بها في هذا الشأن.

ومن جهته، أشاد اللواء بهجت بالجهود التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، واصفًا ذلك بالعلامة المضيئة بمحاور التعاون بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق.

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