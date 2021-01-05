وزير الداخلية للبابا تواضروس: احتفال عيد الميلاد يعكس الروابط الحقيقية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.جاء بها: «يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. إن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية، وكل عام وقداستكم بخير».