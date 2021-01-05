حملة نظافة وإزالة الإشغالات وتقليم الأشجار بالمنطقة الحرفية بموط

نفذ مركز ومدينة الداخلة اليوم الثلاثاء حملة نظافة بالمنطقة الحرفية بجوار محطة الكهرباء بمدينة موط، حيث شملت أعمال الحملة إزالة الاتربة والاشغالات والمخلفات وقص وتقليم الاشجار بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بناءا على توجيهات الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة.وذلك بمشاركة صبرى نصر مساعد رئيس المركز والمهندس عبدالله ابراهيم مدير تحسين البيئة بالمركز، محمد سيد مكتب العلاقات العامة بالمركز والسادة رؤساء الاحياء بمدينة موط وقسمى النظافة وتحسين البيئة بالمركز.وأكد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة على أن أعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات وقص وتقليم الأشجار لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.