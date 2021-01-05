بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلة محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة، متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.كانت النيابة العامة، وجهت لـ8 ضابط و3 أمناء من قسم شرطة حدائق القبة، تهمة قتل المتظاهريين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.