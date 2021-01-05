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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يستقبل وزيرة الهجرة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:30 م
محافظ السويس يستقبل
محافظ السويس يستقبل وزيرة الهجرة
كريم أنور
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استقبل محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج الدكتورة نبيلة مكرم، اليوم الثلاثاء، متجهين لمنطقة شمال خليج السويس بالأدبية.

وزارت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ورافقها محافظ السويس عبد المجيد صقر ونائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، منطقة شمال خليج السويس بالأدبية بطريق السويس العين السخنة، لافتتاح مصنع إنتاج ألواح الألومنيوم.

رافق الوزيرة والمحافظ عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة السويس؛ السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي والسكريتر العام المساعد عميد إيهاب سراج ورئيس حي عتاقة وليد شوقي، وأعضاء مجلس الشيوخ الدكتور سيد عبده وحافظ شوشة.

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