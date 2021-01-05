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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعائد 12%.. بنك ناصر يقرر الاستمرار في طرح شهادة «رد الجميل»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:30 م
بنك ناصر
بنك ناصر
ولاء جمال
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عقدت لجنة الأصول والخصوم "الالكو" ببنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا، لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك.

وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تقرر الاستمرار في طرح شهادة "رد الجميل" للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات بعائد 12% سنوي أو بعائد 11.25% شهريا، بالإضافة إلى طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا او 10.25% شهريا وذلك حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، وذلك في إطار دوره واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم، كونه يتميز عن غيره من البنوك  كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
 
وأوضحت وزيرة التضامن ان  قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2 مليون جنيه، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك مشيرة إلى أن الشهادة المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني فقط.
 
وفي ذات السياق، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إن البنك يتيح شهادات ادخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات تتنوع بحسب دورية صرف العائد حتى يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته وتتمثل في شهادة 3 سنوات بعائد 11.5% سنويا أو بعائد 11% شهريا.
 
وأكد أنه في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الصحية في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرارًا لنجاح شهادة "ايد واحدة" للأطباء تقرر إدراج الصيادلة وكافة العاملين فى المجال الطبى في الفئات المستفيدة من الشهادة كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود خلال الأزمة الراهنة بعائد 10.75% سنويا.
 
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه في حالة وجود اي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال بخدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو الرقم الذي خصصه البنك فى خطوة تتفق مع مساعي البنك الهادفة للتطوير بالتوسع فى منظومة خدماته ومنتجاته والتعرف على آراء واستفسارات العملاء، فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها.

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