حبس عاطل لإنشاء شبكة اتصالات للإنترنت بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإقامته منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى، يفيد بورود معلومات سرية قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الرمل ثان، وله معلومات جنائية، بعمل منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وتحصيله لمبالغ مالية شهرية منهم واستخدام محل إقامته مركزًا لإدارة نشاطه المؤثم.عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع لجنة فنية من الجهات المعنية تم استهداف المذكور وضبطه وبتفتيش محل إقامته محل ممارسه النشاط عُثر على "3 شاشات كمبيوتر ولوحة مفاتيح وكيسة كمبيوتر و34 سويتش و14 راوتر و1 مقوى إشارة خارجى "عامود" و1 مقوى إشارة خارجى مزود بطبق 50 سم ومجموعة من الشواحن والمشتركات الكهربائية". وبمواجهة المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.