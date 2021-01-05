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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ يحذر من محاولات استغلال أوضاع كورونا لمهاجمة الدولة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:29 م
المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الانتباه من محاولات الجماعة الإرهابية لاستغلال الحوادث التي تقع في القطاع الصحي في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إنه توجد محاولات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها المأجور من أجل إشعال الفتنة والهجوم على مؤسسات الدولة المصرية ووزارة الصحة في ظل هذه الجائحة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تكاتف الشعب مع مؤسسات الدولة خاصة في الفترة الراهنة، في ظل اقتراب موعد بدء إعطاء لقاح فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وطالب المهندس حازم الجندي، الشعب المصري باليقظة جيدا لمحاولات تلك العناصر المتطرفة الإرهابية لهدم الدولة المصرية والتشكيك في كل خطوة تقوم بها الحكومة لصالح تحسين حياة المواطنين عبر تصوير الأمر عل أنه يضر بالمواطن.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعاملت مع أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل احترافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهو ما جنبنا الوصول إلى سيناريوهات مدمرة اقتصاديا وصحيا.

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