فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1804 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزيرة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى تواجد 113 مريضًا في غرف العناية المركزة بينهم 27 مريضا بأجهزة التنفس الاصطناعي.