«بروكسيل»: اتفاق المصالحة خطوة مهمة على درب إعادة ترتيب البيت الخليجي

في أول تعليق له على جهود المصالحة الخليجية، قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن اتفاق المصالحة خطوة مهمة على درب إعادة ترتيب البيت الخليجي وندعم جهود الوساطة الكويتية، حسبما أفادت صحيفة "آراب نيوز".وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن يبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعية والأمنية والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.