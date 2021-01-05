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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانية تثمن إنقاذ الشرطة شحنات أكسجين علقت بسبب سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:26 م
النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد
عائشة حسن
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أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بالاستجابة الفورية والسريعة من جانب أجهزة وزارة الداخلية فيما يتعلق بإنقاذ شحنات كبيرة من الأكسجين "عالقة" كانت في طريقها إلى عدد من مستشفيات العاصمة، حيث تعطل عن الحركة أسطول من المركبات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث انتقلت على الفور قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة على وجه السرعة.

وثمنت عضو مجلس النواب حرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتي ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء انتشار وباء فيروس كورونا.

واختتمت صبورة السيد، تصريحها بالقول: "ده مش جديد على ولادنا البواسل، إذ ان الشرطة المصرية كانت وما زالت وستظل بجانب أبنائنا بالقوات المسلحة درع الأمة ومصدر أمنها وأمانها ولطالما كانت الشرطة المصرية متلاحمة ومتكاتفة مع كافة مؤسسات الدولة في سبيل تحقيق الأمن العام الذي يأتي على رأسه أمن وصحة المواطن المصري خاصة في الأوقات الحرجة مثل تلك التي تعصف بالبلاد في الآونة الأخيرة".

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