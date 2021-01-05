وزيرة الصناعة: عمل السيارات بالغاز يوفر 50% من تكلفة تشغيلها

شهد معرض تكنولوجيا تحويل إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في يومه الثاني، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وردَّت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، على استفسارات المواطنين لتوضيح الإجراءات الخاصة بتقديم الحصول على سيارة.وبينت الوزيرة أن الهدف الأساسي للمعرض هو عرض نماذج سيارات محولة بالفعل لإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية لها والإجابة على كل التساؤلات، بالإضافة إلى عرض نماذج سيارات جديدة عاملة بالطاقة النظيفة، ولن تكون هناك أي إجراءات تحويل أو إحلال داخل المعرض، مضيفة أن التحول للعمل بالغاز الطبيعي للمركبات له آثار اقتصادية كبير، حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة.وبينت الوزيرة أن المعرض مدته 3 أيام فقط، بينما مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مستمرة لمدة 3 سنوات.وتابعت: "يمكن للمواطنين المستوفين للشروط التقدم خلال هذه الثلاث سنوات بطلب إحلال سياراتهم المتقادمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة"، موضحة أن المرحلة الأولى من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجاري من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف ميكروباص.وأوضحت أن تُشكَّل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معًا مقدم الشراء الذي سيُخصم من إجمالي سعر السيارة الجديدة.