البنك الدولي: انتعاش ضعيف للاقتصاد العالمي بسبب كورونا

قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 4% في عام 2021، بافتراض أن طرح لقاح فيروس كورونا (COVID-19) الأولي أصبح واسع الانتشار على مدار العام.وتابع البنك، في بيان: "مع ذلك، من المرجح أن يكون الانتعاش ضعيفًا، ما لم يتحرك صانعو السياسات بشكل حاسم لترويض الوباء وتنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار، كما يقول البنك الدولي في تقريره الصادر في (يناير) 2021 عن الآفاق الاقتصادية العالمية".