بلجيكا تبدأ حملة تستهدف تطعيم 87 ألفا ضد كورونا

بدأت بلجيكا اليوم الثلاثاء بشكل جاد حملتها لتطعيم ما لا يقل عن 70% من سكانها الذين يبلغ عددهم 11.5 مليون نسمة ضد فيروس كورونا هذا العام، حيث تبدأ بالمقيمين في دور رعاية المسنين وطواقم الرعاية الصحية.وبعد مرحلة اختبار رمزية الأسبوع الماضي شهدت استخدام أول 700 جرعة من لقاح فايزربيونتك، تهدف السلطات البلجيكية إلى تطعيم 87 ألف شخص أسبوعيا في البداية، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا).وبمجرد تطعيم المجموعة الأولى ذات الأولوية، سوف تركز المرحلة الثانية على أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ويتبعهم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما ولديهم عوامل خطر إضافية، ثم أولئك الذين يقومون بوظائف اقتصادية أو اجتماعية مهمة.وتم وضع استراتيجية التطعيم للدولة الصغيرة من جانب لجنة خبراء في ديسمبر، وسوف تكون جرعات اللقاح مجانية لجميع سكان بلجيكا ولكنها ليست إلزامية.وتضررت بلجيكا بشدة من فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أكثر من 650 ألف حالة إصابة مؤكدة وما يقرب من 20 ألف حالة وفاة حتى الآن.